Футбол

Маркизио: «Хотел бы поиграть за „Ювентус“ с Роналду»
Sport24.ru
12:15

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что хотел бы поиграть в нынешнем «Ювентусе». Маркизио покинул старую синьору летом прошлого года.
Sport24.ru12:15

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Маркизио: «Конечно, я хотел бы сыграть с Роналду в „Ювентусе“»

Soccer.ru12:35

Клаудио Маркизио: «Мне бы хотелось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Sportbox.RU12:36

Клаудио Маркизио: «Мне бы хотелось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Матч ТВ12:36

Полузащитник «Зенита» хотел бы поиграть в «Ювентусе» с Роналду

Газета.Ru13:03

Маркизио: «Хотел бы поиграть за „Ювентус“ с Роналду»

Sport24.ru12:15

Маркизио: российский футбол даёт мне многое на поле и за его пределами

Чемпионат13:01

Клаудио Маркизио: «Российский футбол многое дает мне»

Спорт-Экспресс12:45
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Политика

Порошенко призвал РПЦ показать свой томос

Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:24
Политика

МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга

На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Обновлено в 06:56
Общество

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено в 12:57
Политика

В Венесуэле задержали главу парламента страны

Обновлено в 11:37
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено в 08:29
Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету

Впервые с 2006 года и женская, и мужская сборные сделали дубль, выиграв эстафеты. На втором месте сборная Франции, на третьем австрийцы.
Обновлено в 09:51
Общество

Умер актер Евгений Радомысленский

Обновлено в 11:52
Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Спорт

Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о причинах госпитализации спортсмена в интервью KP.RU.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Спорт

Ленинградка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону

Обновлено в 07:11
Политика

WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Политика

В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток - 2»

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство "Северного потока - 2". Об этом пишет Spiegel.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Происшествия

Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара

Обновлено в 12:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Политика

На Украине составили рейтинг предателей

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Футбол

Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

Певица Светлана Лобода устроила скандал в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Перми экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

В воскресенье в 19.40 (мск) в пермском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий из Иркутска в Москву.
Обновлено в 13:28
Спорт

Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).
Обновлено вчера в 10:25
Политика

За томос Константинополю отдадут храм с усыпальницей Юрия Долгорукого

Стоит отметить, что, действительно, под храмом находится усыпальница князя Юрия Долгорукого — основателя Москвы, города Дмитрова и других городов русских.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Катар и США договорились расширить авиабазу Эль-Удейд в Дохе

Катар и США подписали в воскресенье соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд в Дохе.
Обновлено в 06:46
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Трактор провалился под лед на реке в Тверской области

Обновлено в 06:32
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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