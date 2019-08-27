С предложением о маркировке воды в феврале 2019 года выступил Роспотребнадзор. В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в РФ. В некоторых регионах страны процент фальсификата достигает 80%.

Маркировку воды в России могут начать с октября

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Происшествия Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.

Политика Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills Российский президент Владимир Путин прилетел в Казань во вторник вечером 27 августа, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Футбол Неймар снялся в популярном криминальном сериале Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Общество Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киберспорт В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

Авто Новинка Weismann получит мотор от BMW M5 Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.

Здоровье Мемориальный камень памяти доноров органов установили в Иркутске В Иркутской областной клинической больнице установили мемориальный камень памяти доноров органов.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.