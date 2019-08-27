Общество
9111.ruМаркировку воды в России могут начать с октября
С предложением о маркировке воды в феврале 2019 года выступил Роспотребнадзор. В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в РФ. В некоторых регионах страны процент фальсификата достигает 80%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года
Коммерсантъвчера в 09:01
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Авто
В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Автоновости дня вчера в 05:50
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.
Известия 00:59
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
РБК вчера в 21:58
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 05:53
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России
По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 00:38
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео
СМИ опубликовали видео тренировочного полета российского истребителя Су-57.
iReactor 00:40
Происшествия
В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек
Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills
Российский президент Владимир Путин прилетел в Казань во вторник вечером 27 августа, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
Экономика сегодня вчера в 14:54
Футбол
Неймар снялся в популярном криминальном сериале
Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».
Матч ТВ вчера в 23:33
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета вчера в 10:18
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Футбол
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru вчера в 15:26
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru вчера в 15:07
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru вчера в 10:15
Здоровье
Мемориальный камень памяти доноров органов установили в Иркутске
В Иркутской областной клинической больнице установили мемориальный камень памяти доноров органов.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 10:17
Кино
Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика
Экономика сегодня вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews вчера в 05:18
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия вчера в 18:17
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК вчера в 13:45
Политика
Украинская армия привела в ужас американского инструктора
Утро.ru вчера в 13:40
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03