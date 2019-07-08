Футбол
Маркиньос посоветовал Месси учиться проигрывать достойноPravda.Ru 07:57
Защитник сборной Бразилии Маркиньос вступил в заочную перепалку с Лионелем Месси. Аргентинец ранее обрушился с критикой на судей Кубка Америки. После удаления в матче за 3-е место турнира против Чили Лео отказался выходить на церемонию награждения.
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Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши
Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»
24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Обновлено в 07:07
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика
Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Политика
«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»
Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
Обновлено в 09:42
Авто
ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом
Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поздравил жену Анну Матисон с 36-летием
Режиссер и киносценарист Анна Матисон празднует сегодня свое 36-летие.
Обновлено в 10:15
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Десятки Ил-76 перебазировали на оперативные аэродромы
На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае перебазировали больше сорока экипажей Ил-76, работы провели в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» разработан для боёв будущего
Муравкин рассказал, что комплекс разрабатывался для противовоздушных боёв будущего, где противостоять придётся не пилотам истребителя против зенитного ракетного расчёта, а умным и точнейшим машинам, работающих в больших группах.
Обновлено в 06:48