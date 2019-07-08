Футбол

Маркиньос посоветовал Месси учиться проигрывать достойноPravda.Ru 07:57

Защитник сборной Бразилии Маркиньос вступил в заочную перепалку с Лионелем Месси. Аргентинец ранее обрушился с критикой на судей Кубка Америки. После удаления в матче за 3-е место турнира против Чили Лео отказался выходить на церемонию награждения.
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Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Газета.Ru00:40

Маркиньюс: «Месси не говорил о коррупции, когда ошибались в пользу „Барселоны“»

Спорт-Экспресс07:31

Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Sport24.ru01:57

Маркиньос: Месси нужно уметь проигрывать

Чемпионат02:09

Маркиньос: «Месси не говорил о коррупции, когда судьи ошибались в пользу „Барселоны“ и Аргентины»

Sports.ru08:28

Маркиньос: «Месси должен уметь проигрывать»

Матч ТВвчера в 23:32

Маркиньос: «Месси должен уметь проигрывать»

Sportbox.RUвчера в 23:32
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Происшествия

Следствие попросило продлить домашний арест Калви

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Кино

Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя

Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши

Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
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Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»

24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Обновлено в 07:07
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды

Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Таджикистане от отравления хлебом скончались 14 заключенных

Обновлено в 03:23
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Политика

«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»

Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
Обновлено в 09:42
Авто

ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом

Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поздравил жену Анну Матисон с 36-летием

Режиссер и киносценарист Анна Матисон празднует сегодня свое 36-летие.
Обновлено в 10:15
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика

Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Десятки Ил-76 перебазировали на оперативные аэродромы

На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае перебазировали больше сорока экипажей Ил-76, работы провели в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» разработан для боёв будущего

Муравкин рассказал, что комплекс разрабатывался для противовоздушных боёв будущего, где противостоять придётся не пилотам истребителя против зенитного ракетного расчёта, а умным и точнейшим машинам, работающих в больших группах.
Обновлено в 06:48
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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