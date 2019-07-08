Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil. Месси заявил, что в Южноамериканской конфедерации футбола процветает коррупция.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

Происшествия В санатории скончалась четырёхлетняя девочка из Магнитогорска В санатории «Якты-Куль» в Башкирии скончалась четырёхлетняя девочка из Магнитогорска.

Политика Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина 1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.

Политика Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.

Авто Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6 В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Шоу-бизнес Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Крышка просто отлетела от ёмкости.

Происшествия На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Политика В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Авто Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".

Футбол УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Технологии М.Видео «предложил» выиграть iPhone за подписку на порно В качестве приза был заявлен iPhone XS Max, а чтобы его выиграть, нужно было подписаться на группу с порноконтентом.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.