Футбол

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрыватьГазета.Ru 00:40

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil. Месси заявил, что в Южноамериканской конфедерации футбола процветает коррупция.
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Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Sport24.ru01:57

Маркиньос: «Месси должен уметь проигрывать»

Матч ТВвчера в 23:32

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Газета.Ru00:40

Тите о Месси: «Игрок, которого я считал инопланетным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения»

Sports.ruвчера в 22:46

Маркиньос: Месси нужно уметь проигрывать

Чемпионат02:09

Маркиньос: «Месси должен уметь проигрывать»

Sportbox.RUвчера в 23:32

Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Спорт-Экспрессвчера в 22:31
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Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика

Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".
Обновлено в 03:50
Экономика

Три диализных центра откроют в Ростовской области до конца 2020 года

До конца 2020 года в донском регионе откроют еще три диализных центра, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Политика

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре

Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Авто

BMW i3 и i8 получили особую серию Art Car от Garage Italia

Cпециальное издание имеет неоценимое преимущество: в то время как Art Cars всегда оставались непригодными для продажи, BMW i8 Memphis Style Edition уже выпущен ограниченным тирадом.
Обновлено в 01:55
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие

Украина готовится к «вторжению» России

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Здоровье

От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов

Обновлено вчера в 23:36
Общество

British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Здоровье

Почти 31 тыс. человек привиты против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 31 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера

В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.
Обновлено в 02:55
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Обновлено в 03:24
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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