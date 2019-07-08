Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil. Месси заявил, что в Южноамериканской конфедерации футбола процветает коррупция.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Политика Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".

Экономика Три диализных центра откроют в Ростовской области до конца 2020 года До конца 2020 года в донском регионе откроют еще три диализных центра, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Политика Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Происшествия Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Армия и оружие В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Авто BMW i3 и i8 получили особую серию Art Car от Garage Italia Cпециальное издание имеет неоценимое преимущество: в то время как Art Cars всегда оставались непригодными для продажи, BMW i8 Memphis Style Edition уже выпущен ограниченным тирадом.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Армия и оружие Украина готовится к «вторжению» России Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Армия и оружие Узбекистан купит у России истребители Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Общество British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.

Здоровье Почти 31 тыс. человек привиты против гепатита в Иркутской области Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 31 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области.

Политика Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.