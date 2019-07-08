Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрыватьГазета.Ru 00:40
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil. Месси заявил, что в Южноамериканской конфедерации футбола процветает коррупция.
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Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика
Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".
Обновлено в 03:50
Экономика
Три диализных центра откроют в Ростовской области до конца 2020 года
До конца 2020 года в донском регионе откроют еще три диализных центра, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Политика
Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ
В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре
Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Авто
BMW i3 и i8 получили особую серию Art Car от Garage Italia
Cпециальное издание имеет неоценимое преимущество: в то время как Art Cars всегда оставались непригодными для продажи, BMW i8 Memphis Style Edition уже выпущен ограниченным тирадом.
Обновлено в 01:55
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Украина готовится к «вторжению» России
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Здоровье
От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов
Обновлено вчера в 23:36
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Почти 31 тыс. человек привиты против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 31 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера
В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.
Обновлено в 02:55
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32