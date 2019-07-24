Политика

Новым главой Пентагона стал Марк ЭсперВести.Ru 13:02

Сенат США одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны США, сообщает агентство ТАСС. Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
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Эспер вступил в должность министра обороны США

РБК21:13

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США

RT на русском18:54

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны

Эхо Москвы13:00

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

РИА Новости18:37

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США

ТАСС18:50

Новый глава Пентагона принес присягу

Вести.Ru18:46

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Интерфакс12:50
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям

Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Технологии

Роскачество назвало лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
Обновлено в 18:42
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд

Обновлено в 13:27
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Игры

Из Steam удалили Cyberpunk 2069

В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Политика

Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн

В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Авто

Jaguar объявил о разработке новых моделей

Помимо флагманского J-Pace, в компании Jaguar собираются создать более компактные кроссоверы.
Обновлено в 07:28
Космос

Ученые КФУ разработают новую систему космической навигации

Будут созданы новые эффективные методы навигации, основанные на использовании современных спутниковых и налунных угломерных и светодиодных лазерных систем, уточненной теории физической либрации Луны и данных лунных сейсмических наблюдений и лазерной локации нашего естественного спутника.
Обновлено в 11:51
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Политика

У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Футбол

Александр Гацкан перешел из ФК «Ростов» в «Крылья Советов»

Бывший полузащитник и капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов».
Обновлено в 10:36
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Музыка

Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica

Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
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