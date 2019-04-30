Интернет

Марк Цукерберг представил новый дизайн FacebookТелеканал Санкт-Петербург вчера в 16:02

Основатель Facebook Марк Цукерберг подготовил редизайн сайта соцсети и приложений Facebook. О планах миллиардер рассказал на конференции разработчиков F8. Из выступления Цукерберга следует, что социальная сеть сделает акцент на сторис, поддержке сообществ и продвижении событий.
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Фейсбук обновит дизайн сайта и мобильного приложения, чтобы добиться большей конфиденциальности общения

Эхо Москвы03:30

Facebook обновит дизайн в попытке добиться большей конфиденциальности

ТАССвчера в 16:22

Facebook обновит дизайн сайта и приложений

ПРАЙМвчера в 15:12

Цукерберг показал новый более светлый дизайн Facebook

Коммерсантъвчера в 15:58

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

РБКвчера в 15:27

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Газета.Ruвчера в 17:14

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Ведомостивчера в 14:33
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Театры

Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Культура

Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Хоккей

«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву

«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
Обновлено в 02:51
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Обновлено в 03:34
Политика

Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Общество

Введен особый противопожарный режим

На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 01:45
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Футбол

Салах и Азар поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в апреле

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста апреля.
Обновлено вчера в 14:43
Кино

Умерла известная французская актриса Анемон

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов

На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Обновлено в 02:40
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество

Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек

Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено вчера в 13:31
Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика

Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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