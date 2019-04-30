Интернет
Марк Цукерберг представил новый дизайн FacebookТелеканал Санкт-Петербург вчера в 16:02
Основатель Facebook Марк Цукерберг подготовил редизайн сайта соцсети и приложений Facebook. О планах миллиардер рассказал на конференции разработчиков F8. Из выступления Цукерберга следует, что социальная сеть сделает акцент на сторис, поддержке сообществ и продвижении событий.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Хоккей
«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву
«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
Обновлено в 02:51
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Общество
Введен особый противопожарный режим
На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 01:45
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
Салах и Азар поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в апреле
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста апреля.
Обновлено вчера в 14:43
Кино
Умерла известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира
За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Обновлено в 02:40
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38