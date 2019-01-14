Футбол

Марк Бартра: «Винисиус оскорбил меня и моих родителей»
Матч ТВ
02:22

Защитник «Бетиса» Марк Бартра после поражения от «Реала» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании рассказал о поведении форварда мадридского клуба Винисиуса Жуниора.
Матч ТВ02:22

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Бартра: «Винисиус оскорбил мою маму»

Soccer.ru03:39

Марк Бартра: «Винисиус оскорбил меня и моих родителей»

Матч ТВ02:22

Марк Бартра: «Винисиус оскорбил меня и моих родителей»

Sportbox.RU02:22

Винисиус оскорбил защитника «Бетиса» Бартру по ходу игры чемпионата Испании

Sport24.ru01:54

Марк Бартра: «Винисиус трижды вспомнил мою мать, когда я сказал, что не цеплял его»

Sports.ru03:14
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Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования

В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Василий Голубев пообещал выплатить семье погибшей миллион рублей

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Происшествия

Путин отреагировал на взрыв в Ростовской области

Обновлено в 03:30
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

В России для электромобилей могут ввести зеленые номера

Предложение о введении зеленых номеров будет направлена для согласования в Минтранс и МВД, уточнил он.
Обновлено в 02:47
Финансы

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения

Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Происшествия

После взрыва газа в жилом доме в Ростовской области возбуждено дело

Обновлено в 03:08
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Космос

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана рядом с побережьем Южной Калифорнии.
Обновлено в 00:49
Футбол

Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не отмечал Новый год из-за плохого самочувствия, передает газета "Известия".
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Наука

Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расистские высказывания

Поводом для лишения почетных званий стало высказывание нобелевского лауреата о том, что соцполитика, которая проводится в Африке, ошибочно исходит из факта, что уровень интеллекта африканцев равен уровню интеллекта других рас.
Обновлено вчера в 17:07
Кино

HBO назвала дату выхода нового сезона «Игры престолов»

Студия HBO сообщила о том, что первая серия финального сезона сериала «Игра престолов» появится на экранах 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»

Обновлено в 03:23
Экономика

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей

"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Теннис

Хачанов пробился во второй круг Australian Open

За выход в третий круг первого в году турнира Большого шлема Хачанов сразится с победителем пары Ёсихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).
Обновлено в 02:50
Происшествия

После взрыва газа в Шахтах пропали четыре человека

Обновлено в 01:10
Теннис

Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ

Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области оказался захвачен раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 08:06
Автоспорт

Николаев опрокинул грузовик на шестом этапе «Дакара»

Грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения спецучастка на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в Перу.
Обновлено в 00:22
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено 12 января в 10:26
Происшествия

На желтой ветке московского метро произошел сбой

В понедельник утром из-за инцидента с пассажиром поезда Калининской линии Московского метрополитена идут с увеличенным интервалом, передает ТАСС.
Обновлено в 03:15
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