Футбол
Марк Бартра: «Винисиус оскорбил меня и моих родителей»
Марк Бартра: «Винисиус оскорбил меня и моих родителей»Матч ТВ02:22
Защитник «Бетиса» Марк Бартра после поражения от «Реала» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании рассказал о поведении форварда мадридского клуба Винисиуса Жуниора.
Матч ТВ02:22
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Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране
На борту потерпевшего крушение под Тегераном грузового самолета Boeing 707 находились 16 человек.
Обновлено в 04:14
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования
В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.
Обновлено в 03:54
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Фото яйца побило рекорд Кайли Дженнер по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца в социальной сети Instagram побило мировой рекорд модели Кайли Дженнер, которая выложила снимок своей новорожденной дочери и собрала 18,2 млн лайков.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения
Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска
Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли на 13%
По прогнозам, в 2019 году продажи новых автомобилей в России вырастут на 3,6% и составят 1 870 000 единиц.
Обновлено в 05:32
Наука
Скончался физик Михаил Городецкий
Научный директор Российского квантового центра, профессор МГУ Михаил Городецкий скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 52 лет, сообщила N+1 представитель РКЦ.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Шахтах
Обновлено в 04:43
Политика
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Бастрыкин: В СКР создаются новые специализированные подразделения
В Следственном комитете России (СКР) создаются совершенно новые специализированные подразделения.
Обновлено в 04:22
Наука
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расистские высказывания
Поводом для лишения почетных званий стало высказывание нобелевского лауреата о том, что соцполитика, которая проводится в Африке, ошибочно исходит из факта, что уровень интеллекта африканцев равен уровню интеллекта других рас.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В.Голубев: 4 человека еще могут быть под завалами
Обновлено в 00:57
Политика
Лукашенко призвал заканчивать «недоразумение» в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с украинским политиком, представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком ситуацию на Украине, высказавшись за скорейшее урегулирование конфликта на востоке страны.
Обновлено в 04:52
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал официальный тизер последнего сезона «Игры престолов». Видео размещено на YouTube-канале киносаги.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 27%
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В центре Москвы двое рабочих выпали из строительной люльки
Обновлено в 04:40
Футбол
Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не отмечал Новый год из-за плохого самочувствия, передает газета "Известия".
Обновлено в 03:46
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Спорт
Евгений Плющенко госпитализирован с болями в спине
Напомним, Плющенко в 2013 году на чемпионате Европы в Загребе упал и почувствовал сильные боли в спине.
Обновлено 12 января в 15:24
Политика
Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостях
"Первый анализ, который был сделан, дал основания для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, в предложенном проекте отзыва правительства не позволяют поддержать законопроект в представленной редакции",- сказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина в ходе заседания.
Обновлено в 05:01
Политика
Радикалы ворвались в храм канонической УПЦ и захватили его
В Житомирской области Украины захвачен храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Ворсовка.
Обновлено в 04:39