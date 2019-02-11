Футбол

Марк-Андре Тер-Штеген: «Надо подумать, что пошло не так в этом матче»Матч ТВ вчера в 20:53

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген прокомментировал ничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче примеры (0:0). — Мы испытывали некоторую усталость из-за тяжелого графика. Сейчас мы можем отдохнуть несколько дней, потому что февраль — очень напряженный месяц.
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Тер Стеген о ничьей с «Атлетиком»: «Возможно, „Барселона“ устала из-за плотного графика игр»

Sports.ru00:52

Марк-Андре Тер-Штеген: «Надо подумать, что пошло не так в этом матче»

Матч ТВвчера в 20:53

Тер Штеген: «„Барселона“ испытывала усталость из-за тяжелого графика»

Sport24.ruвчера в 20:23

Марк-Андре Тер-Штеген: «Надо подумать, что пошло не так в этом матче»

Sportbox.RUвчера в 20:53
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На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
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Общество

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Обновлено вчера в 16:46
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Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

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Авто

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Транспорт

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Жительница Иркутской области через суд доказала, что она жива

Жительница города Братска Иркутской области через прокуратуру доказала, что она жива, после того как узнала, что в информационных базах госорганов числится умершей.
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МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром

Обновлено вчера в 13:08
Космос

НАСА опубликовало панораму Марса

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Заразившиеся эхинококкозом ульяновские курсанты пройдут химиотерапию

Случай заражения эхинококкозом 26 курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища кажется эпидемиологам очень странным.
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Обновлено вчера в 11:20
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Разрабатываемый американской космической компанией SpaceX двигатель Raptor опередил российский РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
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