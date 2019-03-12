Политика

Марию Бутину попросили выслать из СШАLenta.ru 16:21

Прокуроры и адвокаты арестованной в США Марии Бутиной подали совместное ходатайство о высылке россиянки на родину после оглашения ей приговора.
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Россиянка Мария Бутина попросила депортировать ее из США после приговора

Эхо Москвы21:05

Обвинение и защита просят суд в США депортировать Марию Бутину в Россию

Говорит Москва16:11

WP: минюст попросил депортировать Бутину

Газета.Ru19:13

Бутину могут депортировать из США в день приговора

RT на русском16:09

Защита и обвинение в США предлагают депортировать Бутину в день приговора

РИА Новости16:05

Документы о депортации в РФ Бутиной после вынесения ей приговора передали в суд США

ТАСС16:02

Судебные власти США попросили депортировать Бутину

Интерфакс17:40
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено в 22:34
Политика

Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit

Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
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Задача: отодвинуть старость!

Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира.
Обновлено в 18:05
Общество

Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
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Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

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Происшествия

В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне

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Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Луизиана признала голодомор геноцидом

Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
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Авто

В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей

Обновлено в 12:04
Здоровье

В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора

Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Происшествия

Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки

Обновлено в 22:16
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено в 08:00
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 23:36
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Музыка

Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»

Обновлено в 14:14
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено 27 марта в 10:34
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 02:07
Транспорт

Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
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Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Авто

Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»

21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено в 12:02
Баскетбол

«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри

"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено в 22:54
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