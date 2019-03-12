Политика
Марию Бутину попросили выслать из СШАLenta.ru 16:21
Прокуроры и адвокаты арестованной в США Марии Бутиной подали совместное ходатайство о высылке россиянки на родину после оглашения ей приговора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Политика
Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit
Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Задача: отодвинуть старость!
Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира.
Обновлено в 18:05
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
Обновлено в 13:06
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Луизиана признала голодомор геноцидом
Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Происшествия
Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
Обновлено в 22:16
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 23:36
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Музыка
Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»
Обновлено в 14:14
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено 27 марта в 10:34
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Авто
Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»
21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено в 12:02
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено в 22:54