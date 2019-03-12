Политика

Защита и прокуроры попросили депортировать Бутину после приговораРБК 20:31

Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом, попросили федеральный суд депортировать ее в день приговора. Запрос поддержала и сторона обвинения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на совместное ходатайство, поступившее в суд.
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Россиянка Мария Бутина попросила депортировать ее из США после приговора

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