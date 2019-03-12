Политика
Защита и прокуроры попросили депортировать Бутину после приговораРБК 20:31
Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом, попросили федеральный суд депортировать ее в день приговора. Запрос поддержала и сторона обвинения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на совместное ходатайство, поступившее в суд.
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Футбол
«Мутко против»: «Рубин» задолжал Бердыеву 65 млн рублей
Казанский «Рубин» задолжал главному тренеру команды Курбану Бердыеву 65 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Мутко против».
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Общество
В Якутии запретили работать мигрантам
Обновлено вчера в 06:15
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
Турецкое информагентство DHA (Demiroren Haber Ajansı) опубликовало видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор, который состоялся накануне.
Обновлено в 01:19
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес
Наталья Подольская впервые показала Владимира Преснякова в трусах
Поклонники не только посмеялись над домашними кадрами супругов, но и поблагодарили Наталью подольскую за смелость.
Обновлено в 03:36
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Обновлено в 20:34
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Наука
Предложен новый способ оптической визуализации нанообъектов
Российские ученые нашли способ увеличить пространственное разрешение флюоресцентной микроскопии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек
По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Футбол
Аллегри рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54