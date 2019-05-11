Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияРИА Новости 08:00
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. "Она находится в Northern Neck", - заявил Дрисколл.
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Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В ДРК пять человек погибли в результате обрушения стены церкви
В Демократической Республике Конго в городе Букаву стена церкви обрушилась на жилой дом, погибло пять человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Происшествия
На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Обновлено в 10:15
Хоккей
Появилось видео, как Путин открыл счет в матче Ночной хоккейной лиги
В составе одной из команд-участниц на лед вышел глава Российской Федерации Владимир Путин, который открыл счет встречи, забросив шайбу в ворота «Сборной Ночной лиги».
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Кино
Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент
Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой.
Обновлено в 18:41
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Политика
Порошенко уволил замглавы президентской администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Политика
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено в 03:18
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Общество
На акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили более миллиона деревьев
Акцию приурочили к самому главному нашему празднику - Дню Победы, поставив нереальную, как казалось тогда, цель: посадить по дереву в память о каждом из 27 миллионов советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:01
Политика
В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Наука
Бессонница способствует развитию рака простаты – Ученые
Авторы исследования считают, что бессонница способствует развитию рака простаты из-за снижения уровня мелатонина.
Обновлено 09 мая в 10:57
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Наука
Ученые: ВИЧ не передается при гей-сексе, если один из партнеров принимает антиретровирусную терапию
Исследователи на протяжении восьми лет наблюдали около тысячи гей-пар, в которых один партнер был ВИЧ-положительным, а второй не имел вируса, и выяснили, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого.
Обновлено 07 мая в 20:02
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45