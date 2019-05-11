Марию Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияРИА Новости 08:00

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. "Она находится в Northern Neck", - заявил Дрисколл.

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

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