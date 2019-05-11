Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияРИА Новости 08:00

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. "Она находится в Northern Neck", - заявил Дрисколл.
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Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии

Коммерсантъ09:31

Адвокат назвал новое место отбывания наказания Бутиной

РБК08:20

Мария Бутина не выходит на связь с родителями после перевода в тюрьму штата Вирджиния

ТАСС09:39

Россиянку Мария Бутину, осужденную в США, перевели из СИЗО в тюрьму штата Вирджиния

Эхо Москвы12:04

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

РИА Новости08:00

Бутина будет досиживать срок в другой тюрьме

Газета.Ru10:49

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу

RT на русском07:54
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Происшествия

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Трабукки рассказал, что Каррера хотел отправить Глушакова в аренду из «Спартака»

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Происшествия

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин был изрядно огорчен поражением в матче 36-го тура первенства ФНЛ от «Авангарда» (1:2), несмотря на то, что моряки вышли в премьер-лигу благодаря поражению «Томи» в Ярославле.
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Обновлено в 12:00
Политика

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"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Культура

Умер актёр Клемент фон Франкенштейн

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Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

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Обновлено в 07:52
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Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Политика

Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане

Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Хоккей

Латвия победила Австрию на старте ЧМ

Обновлено в 12:38
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

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Обновлено в 10:35
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
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Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
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Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Футбол

Чемпион Германии по футболу определится в последнем туре

Расклад с оформлением чемпионства в заключительном туре в последний раз случался в 2009 году, тогда Бундеслигу выиграл «Штутгарт».
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Общество

Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
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Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

Обновлено в 09:58
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