Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияРИА Новости 08:00
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. "Она находится в Northern Neck", - заявил Дрисколл.
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Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Краснодар» забил второй гол «Енисею»
"Краснодар" удвоил преимущество в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея". На 36-й минуте отличился Юрий Газинский.
Обновлено в 07:40
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
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Наука
Жизнь после войны
Эксперты уверяют, что планета вновь оказалась в ситуации, когда вероятность глобальной войны велика как никогда.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Политика
Глава МИД Эстонии решил научить мир грамматике
В некоторых странах название эстонской столицы Таллин на авиабилетах пишут с одной буквой «н». Внутри государства принято написание с двумя «н». Новый глава министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу увидел в этом проблему и пообещал решить ее.
Обновлено в 15:09
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости
В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.
Обновлено в 17:09
Общество
И немножко нервно: псковичи рассказали, как они относятся к мигрантам
Немудрено, что оставшиеся псковичи начали волноваться, как верно подметила одна из участниц нашего уличного опроса.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Столько эмоций: медсестры алтайского онкодиспансера рассказали о своей работе
За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.
Обновлено в 19:01
Технологии
В Иркутске создали программу для поиска информации об участниках ВОВ
Иркутские IT-специалисты создали программу "Лица Победы".
Обновлено в 06:25
Происшествия
У Максима Резника случился сердечный приступ
У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25