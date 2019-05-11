Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияРИА Новости 08:00
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. "Она находится в Northern Neck", - заявил Дрисколл.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Технологии
Как делают микроклимат внутри зданий?
Если на Земле климат создается атмосферой с ее ветрами, океанами с их течениями, горами и равнинами континентов, то в зданиях для этого приходится конструировать специальные системы.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира
Обновлено в 16:42
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца
Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество
Новые субсидии на квартплату могут появиться в России
Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Наука
Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку
На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено 08 мая в 03:58
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено в 09:41
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Недавно в штате Джорджия ужесточили закон о запрете абортов.
Обновлено в 13:58
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Кино
Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51