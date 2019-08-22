Политика

Мария Захарова станцевала лезгинкуРоссийская газета 12:47

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку. Видеозапись ее танца опубликована в официальном микроблоге российского дипведомства в Twitter.
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