Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку. Видеозапись ее танца опубликована в официальном микроблоге российского дипведомства в Twitter.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Шоу-бизнес Муж Нюши публично признался ей в любви Любовь рождает то вечное, трепетное и незабвенное чувство, что воспевают поэты и писатели, что незабываемо спустя годы.

Политика Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Теннис Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Политика В Британии снимают сериал о Путине Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Авто Патентная заявка намекнула на пикап GMC Canyon ZRX Концерн General Motors подал патентную заявку на товарный знак ZRX. Обнаружившее её издание AutoGuide.com выстроило любопытную цепочку.

Экономика Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.

Политика МИД ФРГ выступает за встречу в «нормандском формате» Глава МИД ФРГ заявил, что необходимо как можно скорее снова провести встречу в «нормандском формате», чтобы двигаться к прогрессу в решении острых вопросов.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.

Политика Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Общество Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.

Энергетика В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».