Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учитьсяТелепрограмма вчера в 21:14

Бывший депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова прокомментировала слова замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, призвавшей девочек выбирать ранние роды, а не образование.

с чего всё началось

Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.

Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться

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