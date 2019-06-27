Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учитьсяТелепрограмма вчера в 21:14
Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.
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Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других... Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить.
— Мария Кожевникова, российская актрисаАргументы недели вчера в 14:15
с чего всё началось
Бывший депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова прокомментировала слова замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, призвавшей девочек выбирать ранние роды, а не образование.РЕН ТВвчера в 09:37
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Кожевникова попросила призвавшую рожать вместо учебы чиновницу получить побольше образования
ФедералПрессвчера в 13:44
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Авто
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