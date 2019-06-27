Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учитьсяТелепрограмма вчера в 21:14

Бывший депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова прокомментировала слова замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, призвавшей девочек выбирать ранние роды, а не образование.

с чего всё началось

Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других... Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить.

Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.

Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться

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