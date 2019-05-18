Политика

Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в СШАREGNUM 06:39

Российская гражданка Мария Бутина, которая несправедливо осуждена в США по сфабрикованному против неё делу, записала видеообращение. Видеозапись была опубликована сегодня, 19 мая, в аккаунте антиглобалиста Александра Ионова в социальной сети Instagram.
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