Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в СШАREGNUM 06:39
Российская гражданка Мария Бутина, которая несправедливо осуждена в США по сфабрикованному против неё делу, записала видеообращение. Видеозапись была опубликована сегодня, 19 мая, в аккаунте антиглобалиста Александра Ионова в социальной сети Instagram.
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Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия
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