Политика

Мария Бутина записала видеообращениеКоммерсантъ 06:04

Ранее защита госпожи Бутиной обжаловала решение американского суда, приговорившего ее к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в незаконной работе иноагентом в США. Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года. В декабре в суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.
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Мария Бутина записала видеообращение

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