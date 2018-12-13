Арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США.

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Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе Захарова подчеркнула, что конечной целью провокационных действий украинской стороны является захват находящейся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) территории Приазовья и выход на границу с РФ.

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Армия и оружие Армия и оружие В России разработали ударный беспилотник-перехватчик В России создан и проходит лётные испытания первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы.

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