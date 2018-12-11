Мария Бутина, являющаяся гражданкой России и, в настоящее время арестованная в США по обвинению в работе не российские спецслужбы, частично признала себя виновной в том, что она нарушила законодательство Соединенных штатов относительно работы иностранным агентом на территории США.

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов

Политика Политика Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода "Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - написал глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Политика Политика Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика В Латвии российского историка объявили персоной нон-грата Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, сообщил в своем профиле в Facebook бывший третий секретарь посольства России в Латвии Владимир Симиндей, который ранее был выдворен из страны.

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Политика Политика Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству страны Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило вотум недоверия правительству, внесенный представителями левых партий на фоне кризиса в стране и массовых протестов движения "желтых жилетов".

Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.