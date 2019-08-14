Футбол
«Мариуполь» проиграл АЗ в квалификации ЛЕ и вылетел из турнираРИА Новости 17:08
Украинский футбольный клуб "Мариуполь" уступил голландскому АЗ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Ответная встреча, прошедшая в Гааге, завершилась со счетом 4:0 в пользу АЗ.
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АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 07:18
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