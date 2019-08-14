Футбол

«Мариуполь» проиграл АЗ в квалификации ЛЕ и вылетел из турнираРИА Новости 17:08

Украинский футбольный клуб "Мариуполь" уступил голландскому АЗ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Ответная встреча, прошедшая в Гааге, завершилась со счетом 4:0 в пользу АЗ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«АЗ Алкмар» — «Мариуполь». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 16:13

«Мариуполь» проиграл АЗ в квалификации ЛЕ и вылетел из турнира

РИА Новости17:08

«АЗ Алкмар» выбил «Мариуполь» из Лиги Европы

Soccer.ru16:29

ПСВ и АЗ вышли в следующий отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс16:28

АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Sport24.ru16:24

АЗ Алкмар — «Мариуполь»: кто верит в азовский клуб?

Все про Спорт рувчера в 15:00

АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 07:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия

Стало известно об образовании командира А321

Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.
Обновлено в 07:04
Путешествия

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»

Обновлено в 20:08
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Экономика

Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Общество

Россельхознадзор может запретить ввоз персиков и слив из Сербии

Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Медведев поручил представить к наградам экипаж А321

Обновлено в 08:00
Происшествия

Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Обновлено в 09:27
Армия и оружие

В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Гаджеты

Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов

Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено в 16:11
Общество

Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Кино

Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»

Обновлено в 05:47
Общество

Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено в 18:59
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 21:14
Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 17:52
Теннис

Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Обновлено в 17:41
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Гаджеты

Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13

Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное