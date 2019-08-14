Украинский футбольный клуб "Мариуполь" уступил голландскому АЗ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Ответная встреча, прошедшая в Гааге, завершилась со счетом 4:0 в пользу АЗ.

«Мариуполь» проиграл АЗ в квалификации ЛЕ и вылетел из турнира

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