Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировокСпорт-Экспресс 06:34

Защитник сборной России рассказал о контрольном матче с "Чертаново" (6:0) и подготовке к встречам с Сан-Марино и Кипром.

Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировок

Политика Лавров усомнился в компетентности советников Трампа Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Политика В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Политика Трамп задремал во время речи королевы Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.

Шоу-бизнес Ани Лорак с треском уволила свою команду Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.

Общество Умерла супруга президента Израиля Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.

Экономика Максим Орешкин рассказал о грядущем росте экономики России Рост ВВП России, по словам Орешкина, в 2018 году составил 2,3%, что является самым высоким показателем с 2012 года.

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Политика Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

Авто Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90 На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Футбол «Локомотив» интересуется защитником «Сантоса» Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Технологии «Лаборатория Касперского» обновила логотип «Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.

Политика Трамп собрался заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во вторник, 4 июня, заявил, что Соединенные Штаты готовы заключить «феноменальную» сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза (Brexit).

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Кино Зрители обнаружили киноляп в сериале «Чернобыль» Пользователи социальных сетей активно обсуждают обнаруженный киноляп в сериале «Чернобыль» американской кинокомпании НВО.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Экономика Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона По прогнозам банков—участников системы, к концу года объемы платежей в рамках СБП могут вырасти в разы, если не на порядок.

Армия и оружие Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

Армия и оружие ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".