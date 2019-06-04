Футбол

Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировокСпорт-Экспресс 06:34

Защитник сборной России рассказал о контрольном матче с "Чертаново" (6:0) и подготовке к встречам с Сан-Марино и Кипром.
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Фернандес: перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет опасений

РИА Новости06:51

Фернандес рад, что сборная России по футболу играет не только в Москве и Петербурге

ТАСС06:50

Фернандес: «Интересно менять места матчей, а не только Москва и Санкт-Петербург»

Sport24.ru06:31

Марио Фернандес: «Сан-Марино и Кипр? С уважением относимся к любому сопернику»

Матч ТВ06:43

Марио Фернандес: «Сан-Марино и Кипр? С уважением относимся к любому сопернику»

Sportbox.RU06:43

Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировок

Спорт-Экспресс06:34

М. Фернандес: опасений перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет, только уважение

Чемпионат06:44
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество

Роструд: россиян ждет короткая рабочая неделя

Сотрудники Роструда напоминают населению России о том, что следующая рабочая неделя станет короткой.
Обновлено вчера в 07:28
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с представителями НАТО и Евросоюза.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»

Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
Обновлено в 09:15
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 05:00
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

Обновлено в 09:10
Происшествия

Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

48-летняя Анита Цой собирается рожать

Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Финансы

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов РФ проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Общество

Заключенные в Тагиле строили яхты бесплатно

Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле после своего освобождения подал жалобу в Следственный Комитет; по его словам, администрация заставляла заключенных строить яхту; а также она не платила им за эту работу.
Обновлено в 08:44
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Сын вологжанки Тимур Еремеев станет ведущим Первого канала

Обновлено в 04:03
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора

По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:18
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес

Александр Панайотов отреагировал на вакханалии на могиле Началовой

Обновлено в 08:18
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Здоровье

Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Обновлено в 08:30
Общество

Москву ожидает рекордная жара в выходные

Обновлено в 07:15
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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