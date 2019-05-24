Футбол
Марио Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Комсомольская правда 04:03
Марио перешел в «Ювентус» из «Атлетико» летом 2015 года и успел заработать при главном тренере Массимилиано Аллегри стабильное место в основе сначала фланговым форвардом, а потом центральным.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева
По данным следствия, в 2001–2002 годах Ивлев в составе организованной группы во главе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским присвоил более 195 млн т нефти на 1,067 трлн руб. от дочерних компаний — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК».
Обновлено в 04:31
Политика
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 48,17 копейки — до 72,3186 рубля, курс доллара увеличился на 11,93 копейки — до 64,6106 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:07
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 04:08
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского
Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Политика
Глава «новой церкви» на Украине собирает заседание синода
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод".
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв в мечети
Обновлено в 05:49
Финансы
Сбербанк снижает ипотечные ставки
На 0,3 процента снизятся ставки по ипотеке на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Обновлено в 06:20