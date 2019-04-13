Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»NewInform 12:01

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о работе судьи Сергея Лапочкина в игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в которой он был удален с поля на 25-й минуте за две желтые карточки. По словам Фернадеса, он незаслуженно получил эти предупреждения.

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Общество В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Экономика Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян По итогам 2018 года реальные зарплаты российских граждан выросли на 6,8%, что свидетельствует об их рекордном росте за последние шесть лет.

Авто Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.

Происшествия Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.

Общество Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.

Здоровье Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Происшествия Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.

Футбол Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург» Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Происшествия НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).

Происшествия В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом» "Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.