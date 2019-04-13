Футбол

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»NewInform 12:01

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался о работе судьи Сергея Лапочкина в игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в которой он был удален с поля на 25-й минуте за две желтые карточки. По словам Фернадеса, он незаслуженно получил эти предупреждения.
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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