Футбол
Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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Кино
Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено вчера в 13:38
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Политика
Путин провел встречу с бывшими губернаторами
Путин провел встречу с бывшими губернаторами.
Обновлено в 02:46
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
Обновлено в 00:15
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли
Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Общество
Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Кино
Петр Буслов снимает «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым
Режиссер Петр Буслов ("Бумер", "Родина", "Домашний арест") приступил 22 мая 2019 года к съемкам криминальной комедии "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым в главных ролях.
Обновлено в 02:27
Футбол
Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за Роналду
Обновлено в 02:04
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Авто
Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana
Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности
В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46