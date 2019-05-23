Футбол

Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспрессвчера в 14:43

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ruвчера в 14:29

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ruвчера в 13:30

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ruвчера в 14:29

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВвчера в 13:58

Летние трансферы в РПЛ, 23 мая 2019 года

Чемпионатвчера в 15:15

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спортвчера в 13:36
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Кино

Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну

Обновлено вчера в 09:45
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено вчера в 13:38
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Политика

Путин провел встречу с бывшими губернаторами

Путин провел встречу с бывшими губернаторами.
Обновлено в 02:46
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
Обновлено в 00:15
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Кино

Петр Буслов снимает «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым

Режиссер Петр Буслов ("Бумер", "Родина", "Домашний арест") приступил 22 мая 2019 года к съемкам криминальной комедии "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым в главных ролях.
Обновлено в 02:27
Футбол

Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за Роналду

Обновлено в 02:04
Происшествия

Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей

Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Авто

Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana

Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности

В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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