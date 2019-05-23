Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».

Спорт день за днем

Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.

Общество Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Происшествия В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка "Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

Космос Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Политика Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Политика Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.

Армия и оружие В российской армии появилась новая должность Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Происшествия Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

Здоровье Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.

Кино Петр Буслов снимает «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым Режиссер Петр Буслов ("Бумер", "Родина", "Домашний арест") приступил 22 мая 2019 года к съемкам криминальной комедии "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым в главных ролях.

Происшествия Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.

Авто Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.

Общество Воскресший Скрипаль вышел на связь Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.