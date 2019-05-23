Футбол

Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспрессвчера в 14:43

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВвчера в 13:58

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ruвчера в 13:30

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ruвчера в 14:29

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спортвчера в 13:36

Летние трансферы в РПЛ, 23 мая 2019 года

Чемпионатвчера в 15:15

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ruвчера в 14:29
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Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Обновлено в 04:23
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Пьяная девушка устроила дебош в баре на Петроградке

Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер".
Обновлено в 04:44
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах

Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

В российской армии появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:55
Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Напомним, по версии следствия, Павел Ивлев в составе организованной группы, которую создал и возглавил Михаил Ходорковский, участвовал в хищении в 2001–2002 годах более 195 млн т нефти дочерних компаний ЮКОСа — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК».
Обновлено в 03:53
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Политика

Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
Хоккей

СМИ: «Слован» возглавит Владимир Ружичка, клуб останется в КХЛ

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Владимир Ружичка возглавит братиславский "Слован", команда в следующем сезоне продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге, об этом сообщает isport.cz.
Обновлено в 04:12
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Культура

Ведьма Ларина обвинила шоу «Актеры против экстрасенсов» в обмане

Обновлено в 03:50
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Политика

Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Экономика

Рынок РФ: для краткосрочных спекуляций нынешний период весьма благоприятный

Основные компании, ценные бумаги которых являются драйверами российской экономики, остаются экспортоориентированными.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Юлия Савичева проходила длительное лечение после выкидыша

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Авто

Вместо Audi TT выпустят электрокар

Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Финансы

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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