Футбол
Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»Нева Спорт вчера в 15:19
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Рынок РФ: для краткосрочных спекуляций нынешний период весьма благоприятный
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