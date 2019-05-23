Футбол

«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио ФернандесаProstoProSport вчера в 16:13

Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Клуб Рафаэля Бенитеса в ближайшее трансферное окно планирует укрепить оборону и Фернандес рассматривается среди вариантов усиление защиты.
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

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Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

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Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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