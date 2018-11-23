Футбол

Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме
РИА Новости
09:13

Ахмат — ЦСКА
сегодня
в 10:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
16
Городов
  
3
Плиев
  
4
Анхель
  
6
Гащенков
  
11
Силва
  
14
Раванелли
  
8
Думбия
  
5
Мусалов
  
13
Мохаммади
  
95
Митришев
  
19
Иванов
  
35
Акинфеев
  
23
Магнуссон
  
50
Бекао
  
14
Набабкин
  
2
Фернандес
  
98
Обляков
  
25
Бистрович
  
8
Влашич
  
42
Щенников
  
9
Чалов
  
19
Нисимура
  
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Футболист московского ЦСКА Марио Фернандес сыграет против грозненского "Ахмата" в матче 15-го тура чемпионата России в защитном шлеме, сообщается в официальном аккаунте столичного клуба в сети Instagram. Встреча "Ахмат" - ЦСКА пройдет в Грозном в пятницу и начнется в 18:00 мск.
РИА Новости09:13

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Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме

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