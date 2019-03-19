Футбол
Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛSport24.ru 02:16
Нападающий московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура российской Премьер-лиги. Фернандес победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» в социальной сети Вконтакте.
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Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
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Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50
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Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
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В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
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Роман Зобнин пропустит не меньше месяца
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
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Технологии
Spotify начнет работать в России летом
Шведский стриминговый сервис Spotify заработает на территории России уже летом текущего года.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
«Яндекс» и Elari выпустили первую беспроводную колонку с «Алисой»
Компания Elari выпустила в продажу колонку Elari SmartBeat со встроенным голосовым помощником «Алиса».
Обновлено в 06:22
Экономика
Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты
Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Спорт
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Поллак
Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак умерла в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод
София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40
Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
Обновлено вчера в 08:46
Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Чайка пообещал разобраться со случаями длительных арестов бизнесменов
Генпрокурор РФ Юрий Чайка пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.
Обновлено в 06:53
Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами
Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Хоккей
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Обновлено в 07:58
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Названы цены Huawei P30 и P30 Pro
Инсайдер Роланд Куанд назвал цены флагманов Huawei P30 и P30 Pro.
Обновлено в 07:25
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Обновлено в 02:35
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30