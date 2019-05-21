Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»Нева Спорт 02:12

Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может стать футболистом мадридского «Атлетико». Об этом сообщает El Partidazo de COPE. По информации источника, столичный клуб готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер крайнего защитника.

Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

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