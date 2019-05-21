Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»Нева Спорт 02:12

Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может стать футболистом мадридского «Атлетико». Об этом сообщает El Partidazo de COPE. По информации источника, столичный клуб готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер крайнего защитника.

Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

Политика Кремль ответил на заявление о новых санкциях США "Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Политика Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу Глава МВД Австрии Херберт Кикль сообщил, что Австрийская партия свободы (АПС) после выхода из коалиции с Австрийской народной партией (АНП) поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.

Политика Против Порошенко открыто дело о государственной измене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Шоу-бизнес Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде» Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Политика Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.

Политика США дали Huawei временную лицензию Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.

Кино Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов» Пока поклонники гудят, как растревоженный рой мух, миллионами подписывая символическую петицию "за отмену" восьмого сезона сериала "Игра престолов", финал которого, по большей части, никого не устроил, Джордж Мартин продолжает ухмыляться в бороду.

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Шоу-бизнес Галкин построит церковь для Пугачевой в Подмосковье Ближайшая подруга Пугачевой Алина Редель предложила возвести часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла, которая расположена в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Футбол «Арсенал»: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку, информирует официальный сайт лондонцев.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Политика Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины 17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Политика Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Происшествия В Мурманске попрощались с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево В Мурманске прошла церемония прощания с погибшими в пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Общество Москва оказалась среди лидеров в России по хамству Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Хоккей Василевский сыграет против шведов Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.