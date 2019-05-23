Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»Свободная Пресса вчера в 17:53

Испанский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу. Тренерский штаб «матрасников» рассматривает 28-летнего бразильца в качестве замене своему игроку Хуанфрану, который летом покинет клуб, сообщает COPE.

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Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

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