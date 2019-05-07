Футбол
Марио Фернандес может перейти из ЦСКА в «Зенит»RT на русском вчера в 16:49
Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время может перейти в «Зенит». Сообщается, что сумма трансфера составит около €30 миллионов. Однако агент футболиста Жорже Машадо опроверг появившуюся информацию и назвал её слухами.
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Агент Фернандеса: «Переход в „Зенит“? Пока это невозможно. Переговоров не ведем»
Sport24.ruвчера в 06:52
Агент Фернандеса – о переходе игрока в «Зенит»: «На данный момент это невозможно»
Бомбардир.рувчера в 07:38
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