Марио Фернандес может перейти из ЦСКА в «Зенит»RT на русском вчера в 16:49

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес в ближайшее время может перейти в «Зенит». Сообщается, что сумма трансфера составит около €30 млн. Однако агент футболиста Жорже Машадо опроверг появившуюся информацию и назвал её слухами.

Марио Фернандес может перейти из ЦСКА в «Зенит»

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