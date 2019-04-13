Марио Фернандес: «Судья убил ЦСКА, мне очень грустно»Sport.ru 10:59

Один из "героев" матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Оренбург" Марио Фернандес, который покинул поле уже на 25-ой минуте поединка, заявил, что судья, показавший ему два горчичника, допустил грубую ошибку, удалив с поля.

Марио Фернандес: «Судья убил ЦСКА, мне очень грустно»

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