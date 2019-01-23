Футбол

Марио Балотелли перешел в «Марсель»Вести.Ru 11:13

Итальянский нападающий Марио Балотелли подписал контракт с французским футбольным клубом "Марсель". Ранее 28-летний форвард покинул "Ниццу" и стал свободным агентом. Как отмечает пресс-служба марсельцев, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19.
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Балотелли перешел в «Марсель»

Газета.Ru11:49

«Марсель» объявил о подписании контракта с Балотелли

Советский спорт11:40

Балотелли перешел в «Марсель» на правах аренды

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Балотелли перешел в «Марсель»

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«Марсель» объявил о подписании контракта с Балотелли

Чемпионат10:20

Балотелли перешел в «Марсель». В «Ницце» он забил на футбол и она легко его отпустила

Sports.ru11:29

Балотелли стал игроком «Марселя»

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Общество

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Обновлено в 09:05
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