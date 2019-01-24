Футбол

Марио Балотелли перешел в «Марсель»Вести.Ru вчера в 11:13

Итальянский нападающий Марио Балотелли подписал контракт с французским футбольным клубом "Марсель". Ранее 28-летний форвард покинул "Ниццу" и стал свободным агентом. Как отмечает пресс-служба марсельцев, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19.
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Заработок Балотелли в «Марселе» до конца сезона может составить более 5 млн евро

Sport24.ruвчера в 21:40

Балотелли – игрок «Марселя»

Бомбардир.рувчера в 11:02

«Марсель» объявил о подписании контракта с Балотелли

Советский спортвчера в 11:40

Балотелли стал игроком «Марселя»

Матч ТВвчера в 11:06

«Марсель» объявил о подписании контракта с Балотелли

Чемпионатвчера в 10:20

Балотелли перешел в «Марсель». В «Ницце» он забил на футбол и она легко его отпустила

Sports.ruвчера в 11:29

Марио Балотелли: «Буду играть за „Марсель“ на позиции защитника»

Спорт-Экспрессвчера в 18:22
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Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 м. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения.
Обновлено вчера в 00:22
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший

В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
Обновлено вчера в 19:15
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Наука

Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе

Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки Денге

За 11 месяцев 2018 года 212 российских туристов заразились лихорадкой Денге после посещения стран Юго-Восточной Азии, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:02
Политика

Глава Читы Михалев подал в отставку

Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Обновлено вчера в 02:34
Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Во Владивостоке произошло возгорание в подвале школы

Площадь пожара и причина возгорания выясняются. Школа №33 располагается в спальном районе Владивостока на улице Сахалинской.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Раскрыта причина смерти Александра Македонского

Обновлено вчера в 18:05
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Наука

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Opel показал новый фургон Vivaro

Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

Обновлено вчера в 20:16
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 06:48
Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Захарова прокомментировала события в Венесуэле

Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено вчера в 07:30
Интернет

Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43
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Итальянский футболист, нападающий французской «Ниццы» и сборной Италии.
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