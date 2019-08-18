Спорт день за днем

Теннис Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.

Экономика Россия почти не тратит деньги из федерального бюджета Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.

Происшествия Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи Родственница подростка, который убил свою семью под Ульяновском, рассказала о проблемах в семействе.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Экономика «Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.