Футбол

Балотелли стал игроком «Брешии»Матч ТВ вчера в 14:05

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Брешией». Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа.
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