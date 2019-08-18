Футбол
Балотелли стал игроком «Брешии»Матч ТВ вчера в 14:05
Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Брешией». Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа.
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Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Теннис
Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира
Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Россия почти не тратит деньги из федерального бюджета
Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Родственница подростка, который убил свою семью под Ульяновском, рассказала о проблемах в семействе.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Экономика
«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Япония запустит спутники для уничтожения аппаратов противника
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Обновлено вчера в 08:32
Космос
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Гидрографы Северного флота ищут новые острова в Новой Земле.
Обновлено в 02:54
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Германии призвали США отменить антироссийские санкции
Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.
Обновлено в 02:27