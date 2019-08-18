Футбол
Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»Вести.Ru 15:16
Стороны оформили соглашение сроком на три года, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Брешии". В качестве футболиста клуба 29-летний Балотелли будет представлен в понедельник, 19 августа.
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La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона
Бомбардир.рувчера в 09:17
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