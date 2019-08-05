28-форвардом интересуется «Фламенго». Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу возможного перехода. Бразильский клуб намерен подписать Балотелли до закрытия трансферного окна в Европе.

Марио Балотелли может перейти во «Фламенго»

Армия и оружие Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Красноярский губернатор вылетел в Ачинский район, где произошли взрывы Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинский район, сообщили ИА REGNUM 5 августа в краевом правительстве.

Политика Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

Экономика Смольный планирует продать акции авиакомпании «Россия» Петербургское правительство собирается выставить на продажу пакет акций авиакомпании "Россия".

Транспорт Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Политика В Индии привели войска в состояние повышенной готовности В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Театры Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Политика Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51» Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21 Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.

Футбол ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Технологии Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Хоккей «Локомотив» проиграл олимпийской сборной России "Локомотив" проиграл олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open со счетом 1:4. Подопечные Крэйга Мактавиша одержали одну победу в двух матчах на турнир.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.