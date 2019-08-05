Футбол
Марио Балотелли может перейти во «Фламенго»Еженедельник Футбол 06:11
28-форвардом интересуется «Фламенго». Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу возможного перехода. Бразильский клуб намерен подписать Балотелли до закрытия трансферного окна в Европе.
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