Футбол

Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»Sportbox.RU 14:11

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли прокомментировал высказывания защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи о расистских действиях во время футбольного матча с «Кальяри» (2:0) в чемпионате Италии. Напомним, на протяжении всей игры болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина.
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Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

Матч ТВ14:11

Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

Sportbox.RU14:11

"В любом случае - нет расизму!" Новый комментарий Бонуччи о ситуации с Кином

Спорт-Экспресс10:56

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Яя Туре: Бонуччи должен извиниться перед М. Кином, а затем — перед «Ювентусом»

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Sport24.ru08:31

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Газета.Ruвчера в 20:45
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Леонардо Бонуччи
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
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Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
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