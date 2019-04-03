Футбол
Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»Sportbox.RU 14:11
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли прокомментировал высказывания защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи о расистских действиях во время футбольного матча с «Кальяри» (2:0) в чемпионате Италии. Напомним, на протяжении всей игры болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
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