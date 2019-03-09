Марио Балотелли: «Сказал агенту, что хочу остаться в „Марселе“»Спорт-Экспресс вчера в 20:11

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли заявил, что готов продлить контракт с клубом. Зимой итальянец подписал соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.

Марио Балотелли: «Сказал агенту, что хочу остаться в „Марселе“»

Общество В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды.

Происшествия В Москве произошла массовая драка с применением оружия Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.

Политика Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.

Происшествия Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.

Армия и оружие Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.

Общество Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».

Общество Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

Политика В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.

Происшествия У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.

Космос Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.

Политика Лановой: Порошенко может бежать с Украины Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.

Происшествия В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».

Происшествия Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.

Политика Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.

Армия и оружие Россия и Сирия призвали США расформировать лагерь «Эр-Рукбан» Главы координационных штабов России и Сирии призвали США решить проблемы сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» через его расформирование.

Происшествия Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.

Политика Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.

Происшествия В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.

Политика Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.

Политика Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.