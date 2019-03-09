Футбол
Марио Балотелли: «Сказал агенту, что хочу остаться в „Марселе“»Спорт-Экспресс вчера в 20:11
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли заявил, что готов продлить контракт с клубом. Зимой итальянец подписал соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.
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Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды.
Обновлено в 02:38
Общество
Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Москве произошла массовая драка с применением оружия
Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным
В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством
В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Политика
В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Туринский "Ювентус" заключил контракт с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты
Обновлено в 02:30
Происшествия
У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство
Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.
Обновлено в 02:31
Космос
Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Политика
Лановой: Порошенко может бежать с Украины
Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице
В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира
Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор
Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Политика
Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали США расформировать лагерь «Эр-Рукбан»
Главы координационных штабов России и Сирии призвали США решить проблемы сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» через его расформирование.
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске
Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Политика
Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц
Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам
Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.
Обновлено в 01:16
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Хоккей
«Тампа» первой обеспечила себе место в плей-офф НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтинг" стала первой командой в нынешнем сезоне, которая гарантировала себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31