Футбол

Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейдуРИА Новости 03:00

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
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