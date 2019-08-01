Футбол
Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейдуРИА Новости 03:00
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
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Футбол
Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
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Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено 30 июля в 12:17
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая
Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Только треть россиян никогда не сталкивались с раком
Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне (24 %), на втором месте — рак молочной железы (33 %), далее рак желудка (25 %).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Комитет Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока – 2», сообщает издание Reuters.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Бледанс собралась замуж за Киркорова
Бледанс собралась замуж за Киркорова Телеведущая уверяет, что, если получит от поп-короля предложение руки и сердца, с радостью согласится.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве
Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.
Обновлено в 02:53
Культура
Умер режиссер известных бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Обновлено в 02:39
Общество
В России аномальная погода пройдет лишь к осени
Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Дизельный кроссовер Kia Sportage останется в РФ
Дополнено: В KIA опровергли информацию об уходе дизельного кроссовера Sportage из России.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты
Как интернет вещей изменит нашу жизнь
Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32