Маринато Гилерме: «У ворот сборной России не было опасных моментов»Матч ТВ 09:41

Вратарь сборной России Маринато Гилерме остался доволен работой команды в обороне в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (4:0). — У наших ворот на протяжении всей игры не было опасных моментов, разве что в первом тайме был один удар низом, и то, прямо в меня, — сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Маринато Гилерме: «У ворот сборной России не было опасных моментов»

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