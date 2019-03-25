Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»Матч ТВ 13:10
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|30′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Бактиер Зайнутдинов
|90′+3′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade
Корпорация Apple представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade.
Обновлено в 13:57
Авто
Geely представил первый кроссовер на платформе Volvo
Купеобразный кроссовер получил название Xingyue FY11 и был представлен в Китае.
Обновлено в 14:45
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Футбол
В Аргентине фанаты устроили беспорядки на стадионе
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Политика
Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина
Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.
Обновлено в 11:47
Авто
Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall
Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено в 07:59
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием
Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым
Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Обновлено в 07:56
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме
Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.
Обновлено в 14:08
Футбол
Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Игнатьева
Известный комментатор Василий Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева, который ранее отрицал получение подарков от третьих лиц за отказ подписать с командой новый контракт.
Обновлено в 15:27
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20