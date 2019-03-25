Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»Матч ТВ 13:10

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
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Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Матч ТВ13:10

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

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Гильерме: «В матче с Казахстаном ответственность была высокой, особенно после поражения в Бельгии»

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