Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской областиREGNUM 12:14

Мурманскую область ждет смена губернатора. По сообщениям СМИ, Марина Ковтун уже написала заявление об отставке. Напомним, досрочную отставку Ковтун прочили еще в 2017 году после крупного коррупционного скандала в региональном правительстве.
Читать в источнике
Марина Ковтун
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru 12:03
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБК11:31

Подробнее о событии

Отставка Марины Ковтун: Почему губернатор Мурманской области оставляет свой пост

КП - Мурманск13:10

Марина Ковтун написала заявление об отставке

Би-порт11:53

СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области

Nord-News12:33

Марина Ковтун всё-таки подала в отставку

Московский Комсомолец Мурманск12:32

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

РБК11:31

РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Северпост11:47

В отставку уходит губернатор Мурманской области

Новости Мурманской области12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика

Матвиенко прокомментировала отставку Назарбаева

Обновлено в 09:51
Космос

Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры

Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Наука

Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля

Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Политика

Инициатива о сезонном переводе времени не нашла поддержки в Госдуме

Предложение депутата Госдумы Андрея Барышева о возвращении перевода стрелок на летнее и зимнее время не нашло поддержки даже среди однопартийцев из «Единой России».
Обновлено в 09:38
Кино

Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта

Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 04:46
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Авто

Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

Компания Nissan назвала российские цены на обновленный Qashqai.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работу

Обновлено в 12:27
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин на украинском языке задал вопрос властям в Киеве

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
Обновлено в 09:09
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Наука

Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов

В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.
Обновлено в 09:38
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Политика

Трамп допустил членство Бразилии в НАТО

США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Политика

Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 01:13
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-1,4%

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,28% - до 2483,70 пункта, индекс РТС вырос на 1,39%, до 1213,35 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Обновлено вчера в 07:38
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Общество

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное